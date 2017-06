The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El textil teme graves daños por la huelga de estibadores La patronal alerta de que un conflicto largo desabastecerá a las empresas e impedirá servir a los clientes, abriendo la puerta a la competencia internacional martes, 06 de junio de 2017 La patronal textil pide una solución en el conflicto de los estibadores de los puertos para evitar graves daños en el sector. Ateval advierte de las consecuencias que puede generar una larga huelga en los puertos españoles, donde mayoritariamente se mueven las mercancías del textil valenciano. Los empresarios temen que los paros deriven en la interrupción de la actividad productiva y comercial como consecuencia del desabastecimiento de materias primas y la imposibilidad de servir a los clientes. La patronal subraya que una huelga prolongada, en principio hasta el 23 de junio, provocará un deterioro de las relaciones de comercio internacional de las empresas de la zona. Es decir, que si las textiles españolas no sirven, los clientes buscarán empresas de otros países. La preocupación es máxima porque el sector ha basado su estabilización en los mercados exteriores. El año pasado el textil valenciano vendió productos en el extranjero por valor de 857 millones de euros.