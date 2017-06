The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA El textil urde la estrategia para vincularse a las grandes cadenas de moda Ateval acoge una jornada dirigida a las empresas textiles en el Círculo Industrial jueves, 01 de junio de 2017 Ateval, la patronal textil valenciana, ha acogido este miércoles por la tarde, en el Círculo Industrial, una jornada para fomentar que las empresas textiles de la zona se conviertan en centros de producción de las grandes cadenas de moda. El evento ha sido inaugurado por el alcalde de Alcoy, Antoni Francés, y el conseller de Economía, Rafael Climent, quien ha mostrado su apoyo para que las empresas busquen fuera el impulso que necesitan para reconvertirse. "Se trata de estar a la disposición de las empresas para ponerles las cosas más fáciles, a ayudarles a abrir mercados, a asistir a ferias, a adquirir maquinaría o a conducirlas hacia Europa". Las charlas se han prolongado hasta las siete de la tarde, momento en que León Grau, presidente de Ateval, ha clausurado la jornada.