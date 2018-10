The examples populate this alert with dummy content

SECTORES El textil valenciano asume la presidencia de la patronal española El Consejo Intertextil designa a Càndid Penalba como presidente para los dos próximos años miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El comité ejecutivo del Consejo Intertextil Español (CIE) ha aprobado por unanimidad la elección como presidente al presidente de Ateval, Càndid Penalba. La designación es por un plazo de dos años en los que Penalba anuncia una etapa de continuidad respecto a la labor de su antecesor, Manuel Díaz. “Su exitoso trabajo servirá de base para los próximos años, ya que la hoja de ruta iniciada siendo plenamente válida de cara a consolidar al Consejo Intertextil como la asociación de referencia del sector”. Penalba ha manifestado tras ser elegido en Tarragona que “el sector textil está más vivo que nunca”. No obstante, apunta que “para afianzar esta situación y hacer frente a los retos que se le presentan será preciso que todos los agentes trabajen de manera coordinada, y el consejo no escatimará esfuerzos para colaborar en ese trabajo conjunto”. El nuevo presidente ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas como Banco Santander, NCR Corporation, Penalba Soler S.A. y en 2002 fundó su empresa Cotoblau S.A. Desde mayo es presidente de Ateval y forma parte de la dirección de la patronal europea Euratex. La presencia valenciana en el Consejo Intertextil Español se completa con la designación del director de proyectos internacionales de Ateval, Felipe Carrasco, como secretario general. Sustituye a Marta Castell, que centrará su actividad en la Confederación de la Industria Textil. El ex presidente del consejo, Manuel Díaz, seguirá como vicepresidente.