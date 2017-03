The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El textil valenciano bate en 2016 su récord de exportaciones El sector vendió 857 millones al extranjero, un 6,1% más que en 2015 - El empleo aumentó un 1,5% con 22.780 empleados y la cifra de negocio creció un 0,7% miércoles, 22 de marzo de 2017 El textil valenciano batió en 2016 su récord de exportaciones con unas ventas de 857 millones de euros. El sector cerró el año con un incremento de ventas al exterior del 6,1% respecto 2015, según el último informe del Centro de Información textil. Los 857 millones exportados representan un registro récord para el textil valenciano. Este dato confirma la buena evolución que comenzó a finales de 2015 y que, con todo, se ha visto desacelerada en los últimos meses del pasado año. En su análisis de 2016, el Cityc resalta la buena marcha de sectores clientes, como el mueble, como factor para explicar el aumento de la demanda. Destaca el informe que la evolución de la actividad en el textil ha sido superior al del resto de manufacturas textiles. Fruto de esta mejora, el empleo aumentó el año pasado en un 1,5%. Las empresas valencianas cerraron ejercicio con 22.780 empleados. Disminuyó, sin embargo, el número de empresas, que se redujo en un 1,1% para quedar en 1.379 firmas. La cifra de negocio fue de 1.964 millones de euros, un 0,7% por encima de la de 2015. En el caso de las exportaciones, el aumento se produjo en todos los conceptos, a excepción de las fibras y los hilados. Los principales aumentos se produjeron en las ventas a países del Norte de África, un 8,7%, y de la Unión Europea, un 7,5%. Por lo que respecta a las importaciones, crecieron un 3,3%, con un valor de 968 millones. La mitad de los productos introducidos proceden de Asia. De los datos que arroja el informe, el Cityc destaca que el sector valenciano representa el 18% de las empresas, el empleo y la cifra de negocio del sector español y casi un 6% de las exportaciones. El Centro de Información Textil prevé un 2017 incierto como consecuencia del Brexit y de la nueva Presidencia de Estados Unidos. Con todo, augura un nuevo crecimiento, algo menor que el de 2016, aunque el resultado final dependerá de cómo puedan influir las próximas elecciones de Alemania y Francia en el desarrollo económico de la zona euro.