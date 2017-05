The examples populate this alert with dummy content

JORNADA DE INNOVACIÓN EN ALCOY El textil valenciano busca hueco en la moda La patronal Ateval fomenta que las empresas de la zona se conviertan en centros de producción de grandes cadenas martes, 30 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/05/2017) El textil valenciano, históricamente vinculado a la ropa de hogar, quiere ser el centro de producción de las grandes cadenas de moda, como Mango o Inditex. Para explorar esta vía que abra puertas a otros mercados la patronal Ateval ha organizado la jornada Nuevos patrones: la evolución textil hacia la moda, que se celebra este miércoles, desde las 16.00 horas, en el Círculo Industrial de Alcoy. La asociación de empresarios textiles ha reunido a diferentes expertos para conocer qué buscan las grandes cadenas y cómo las empresas valencianas pueden convertirse en sus proveedoras. De ahí que como ponentes en la jornada figuren, entre otros, quien ha ocupado durante 15 años la dirección de Recursos Humanos de Maximo Dutti, Emma Giner, o el durante 10 años director de Tempe, Ezequiel Sánchez. Jorge Mataix, presidente del área de Innovación de Ateval, defiende que las empresas textiles que han superado la crisis están preparadas para ofrecer un producto de calidad con el que revertir la deslocalización que tanto daño ha provocado al sector. “No podemos competir en precio con terceros países, pero sí en valor añadido y en proximidad geográfica para servir con rapidez”, detalla Mataix en la entrevista concedida a RADIO ALCOY. Ateval busca con esta jornada que la Generalitat ejerza como mediadora entre las firmas textiles de la Comunidad Valenciana y las grandes cadenas. “Obviamente no queremos reunirnos con Amancio Ortega, pero sí con responsables de la empresa para que conozcan lo mucho que les podemos ofrecer”, resume.