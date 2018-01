The examples populate this alert with dummy content

FERIA El textil valenciano certifica el alza exponencial de sus exportaciones Al cierre de Heimtextil 2018, el presidente de ATEVAL cifra en un 50% la mejora de las ventas al extranjero y destaca que haya empresas que ya sólo venden fuera sábado, 13 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La feria Heimtextil celebrada en Frankfurt hasta el viernes 11 de febrero concluye con una sensación de optimismo generalizada entre los expositores que han acudido de estas comarcas. El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, ATEVAL, León Grau, destaca la notable presencia de empresarios valencianos entre los 118 expositores nacionales en Heimtextil. “Que 70% sean de la Comunidad Valenciana y que estos en su mayoría de estas comarcas en un dato positivo”. Grau destaca el optimismo que transmite el textil valenciano que en los últimos 3-4 años ha experimentado una mejora "de hasta el 50%" de las exportaciones. “Hay empresas incluso que ya no que no trabajan ya el mercado nacional y todo lo que realizan es exportación”. La clave del éxito alcanzado para el presidente de la patronal textil valenciana es “el nivel que han alcanzado nuestros empresarios en diseño y calidad de los productos expuestos”. Ello se ha traducido en la buena imagen de la representación de textil valenciano en esta feria, referente del ámbito internacional. En el plano institucional León Grau destaca el apoyo con su presencia de el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, de la directora del IVACE Internacional, María Dolores Parra y de la directora de la sección de Hábitat del ICEX español. Los empresarios se han sentido arropados con la visita y destacan los contactos iniciados en la reunión en Frankfurt para explorar las posibilidades de colaboración de la feria alemana. ATEVAL ha aprovechado este certamen, con el que se abre el calendario de ferias textiles internacionales, para seguir su labor de captar expositores para la próxima edición de Home Textiles Premium a celebrar el próximo septiembre.