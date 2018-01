The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA El textil valenciano crea la mitad del empleo del sector en España El conseller Rafael Climent destaca el incremento de las exportaciones durante su visita a Heimtextil miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2018) Dos datos ha ofrecido el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, durante su visita este miércoles a Heimtextil, la principal feria mundial del textil hogar, que se celebra hasta el viernes en Frankfurt. Ha avanzado que la mitad del empleo generado por el sector durante 2017 lo crearon empresas valencianas. Y ha destacado el incremento de las ventas al exterior durante los tres primeros trimestres del pasado año. Climent ha destacado la apuesta del textil hogar valenciano “por la innovación, la tecnología y la calidad”. Estos factores redundan, según ha dicho, “en un importante aumento de ventas, de las exportaciones y de la apertura de nuevos mercados por todo el mundo”. Hasta septiembre, las empresas valencianas especializadas en textil hogar exportaron productos valorados en 695 millones, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2016. El conseller ha mantenido contactos con las empresas participantes en el certamen alemán. El 70% de las 114 firmas españolas es de origen valenciano. 19 de ellas son de L’Alcoià y El Comtat. “Las empresas están posicionando la marca, el producto y están generando mucho valor añadido al sector”, ha manifestado. Climent ha resaltado que durante el pasado año el textil valenciano generó la mitad del empleo del sector en España. El conseller ha insistido en el carácter prioritario que el Gobierno valenciano concede a la industria: “El sector industrial nos está ayudando a cohesionar nuestra sociedad y a darle más estabilidad”. En su visita a Heimtextil, Climent ha avanzado que el textil dispondrá en 2018 de dos millones de euros en ayudas directas, mientras que el plan de mejora de polígonos, inaugurado en la comarca durante 2017, contará con 50 millones en los ejercicios de 2018 y 2019.