The examples populate this alert with dummy content

SECTORES El textil valenciano organiza la convención anual de la patronal europea Euratex se reúne en Ontinyent el 24 de octubre con el objetivo de promover la colaboración entre regiones para modernizar el sector martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Confederación Europea de la Industria Textil y de la Confección (Euratex) celebrará en Ontinyent y Valencia su convención anual los próximos 24 y 25 de octubre. Es la primera ocasión en la que este encuentro se celebra en España y el debate se centrará en la cooperación internacional como motor para la modernización industrial en el sector textil y de la confección. A la convención del 24 de octubre en Ontinyent asistirá la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La celebración en la Comunidad Valenciana es fruto del “profundo trabajo” en Bruselas del Consejo Intertextil Español y de sus dos principales asociaciones, Ateval y Texfor. La comunidad toma el relevo de Estambul, Berlín, Bruselas, Milán, Lyon y Oporto, las ciudades donde Euratex celebró las seis primeras convenciones. El debate en la nueva edición se centra en el “impulso de la competitividad industrial europea” que, según han señalado los organizadores, es el objetivo fundamental por parte de la Comisión Europea. Los empresarios pretenden fomentar “redes de regiones, industria, investigación y otros actores” que cooperen en proyectos industriales innovadores. Se trata de favorecer “proyectos para la modernización industrial en el sector con un enfoque transnacional e interregional”. Las últimas convenciones de Euratex han reunido a cerca de 200 empresarios textiles de toda Europa. Los organizadores subrayan que la celebración en la Comunidad “supone una oportunidad extraordinaria para que las empresas del sector puedan participar de forma activa y aportar su visión sobre los retos y las oportunidades para el sector en los próximos años”. La Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) apoya la convención con una aportación a Ateval de 15.000 euros.