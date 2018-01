The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El textil valenciano rebasa los 2.000 millones de cifra de negocio El cierre provisional de 2017 deja los mejores datos desde 2009, con aumentos del 3% en empresas, empleo y exportaciones miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2018) El textil confección valenciano ha cerrado 2017 con claros síntomas de recuperación, según el balance provisional de ejercicio avanzado por el centro de información del sector (Cityc). La cifra de negocio creció un 2,9% para rebasar los 2.000 millones de euros por primera vez desde 2009, el primer año de crisis. Aquel año el sector facturó 2.025 millones de euros, frente a los 2.022 del pasado año. Las empresas textiles valencianas crecieron en número para establecerse en 1.424, un 3,3% que en 2016. Con 23.188 puestos de trabajo, el empleo aumentó en un 1,8%. Destacable fue el aumento de las exportaciones, que alcanzaron los 891 millones, lo que representa un aumento del 3,9%. Las ventas al extranjero presentaron la mejor cifra desde el año 2003. En el caso concreto del textil hogar las exportaciones llegaron a los 136 millones. Por el contrario, las importaciones alcanzaron, con 1.079 millones, el mayor dato de la serie histórica. Evolución del textil hogar El Centro de Información Textil y de la Confección también ha avanzado los datos generales del textil hogar español. El empleo aumentó un 2,8%. El subsector ocupó a 16.179 personas. La cifra de negocio fue de 2.046 millones de euros, un 3,5% más que en 2016, y las exportaciones aumentaron un 9,8% hasta llegar a los 1.328 millones. Las importaciones, con un valor de 1.577 millones, crecieron un 2,8%. Francia fue el principal cliente del textil hogar español. Al país vecino llegó el 27,2% de las ventas al extranjero. Como principal proveedor se mantuvo China, que copó el 33,4% de las importaciones.