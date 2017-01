The examples populate this alert with dummy content

"El tiempo acompaña a las Rebajas" La campaña de Navidad y Reyes concluye con incremento en las ventas del 10%-Las agrupaciones comerciales auguran nuevas alzas por la continuidad del frío y la confianza lunes, 09 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/01/2017) La campaña de Navidad y Reyes concluye para los comerciantes con incremento en las ventas del 10%. Las agrupaciones comerciales auguran nuevas alzas en Rebajas. El comercio local ha experimentado una reanimación en las ventas en la pasada temporada de Navidad y Reyes. La Federación Alcoy Comercial, que preside María José Francés, calcula que las ventas han crecido un 10% en las últimas semanas y confían en que esta tendencia al alza siga en las próximas semanas. Rafael Pérez, presidente de ACECA, señala que el frío con el que ha comenzado el año será un aliciente para animar las ventas de ropa de invierno en rebajas. "El tiempo está acompañando en estas Rebajas eso y la confianza económica de los clientes". Las tiendas de ropa confían en que la continuidad del frío en las próximas semanas anime las ventas.