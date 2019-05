The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA El tiempo acompañará a la Trilogía La previsión, con una fiabilidad superior al 90%, descarta las lluvias entre sábado y lunes-Se mantiene el riesgo de algún chaparrón para la tarde del viernes y primeras horas de la madrugada del sábado viernes, 03 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Previsión elaborada alrededor de las 9:00 horas del viernes 3 de mayo para las comarcas de L'Alcoià i el Comtat. Es el fruto de la aplicación comarcal personal del que firma este pronóstico de los diversos modelos de predicción disponibles en internet (GFS, ECMWF, Harmonie, WRF, Arpege, Arome y UKMO básicamente). Pretende ofrecer una información útil y fiable, pero no constituye ninguna previsión oficial de la que deba desprenderse alerta institucional alguna, para las que ya existen centros competentes. La no inclusión de dibujos de soles, nubes y lluvia, tal y como hacen la mayoría de predicciones municipales automáticas disponibles, es absolutamente intencionada porque crea una percepción de la realidad que no es la que da la lectura detenida de una predicción escrita. La previsión de hoy es bastante buena, con una fiabilidad ya superior al 90% los primeros días y por debajo de ese valor para el lunes 6 de mayo. Podemos descartar las lluvias para todos los actos menos para la fiesta del Pasodoble y la interpretación del Himno, ya que un frente nuboso podría dejar algún chaparrón durante la tarde del viernes y primeras horas de la madrugada del sábado. Los demás días aparecen como despejados o con nubosidad variable y con temperaturas suaves de día, en torno a 20ºC como mucho, y frescas de noche, alrededor de 10ºC, a primera hora de la madrugada. Los valores resultarán algo más frescos que los que hemos tenido a principios de semana, pero serán agradables y conviene tener en cuenta la incidencia del sol en la percepción de más calor de lo que marcan las temperaturas indicadas. Viernes 3 de mayo día de los Músicos (Fiabilidad de la predicción del 95%) Nubosidad variable con riesgo de algún chubasco débil o moderado intermitente de corta duración (entre 1 y 4 litros por metro cuadrado) durante la fiesta del pasodoble y la interpretación del himno. Siempre se puede confiar en que estos chubascos pasen de largo o afecten a otras zonas cercanas, pero conviene advertir de esta posibilidad. A esa hora las temperaturas rondarán los 15ºC. Para la “Nit de l’olla” los restos del frente podrían dejar algún chubasco débil y las temperaturas estarán alrededor de los 10ºC. Vientos débiles de dirección variable. Sábado 4 de mayo, día de las Entradas (Fiabilidad de la predicción del 90%) Diana: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas en torno a los 7ºC. Vientos débiles de dirección variable. Entrada cristiana: Cielos poco nubosos en general con alguna nube de evolución a última hora. Se desarrollará con temperaturas de 15ºC al inicio (Capitán) y en torno a 19ºC hacia el final (Alférez). Vientos débiles del sur. Entrada mora: La entrada mora se puede desarrollar con nubosidad variable, pero con intervalos de sol. Tendremos temperaturas de 20ºC al inicio (Capitán) y en torno a 15ºC hacia el final (Alférez). Vientos débiles del sur. Noche: Cielos poco nubosos. Temperaturas en torno a los 10ºC. Domingo 5 de mayo, día de San Jorge (Fiabilidad de la predicción del 80%) Segunda Diana: Cielos poco nubosos. Temperaturas en torno a los 11ºC Procesión de la mañana: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas algo más altas que las del día anterior, en torno a los 20ºC. Traca, Comida y Diana del Cavallet: Cielos despejados o poco nubosos. Procesión de la tarde: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas en torno a los 16ºC al final. Retreta y noche: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas que pueden rondar los 11ºC a última hora de la madrugada. Vientos débiles del este. Lunes 6 de mayo, día del Alardo (Fiabilidad de la predicción 70%) Contrabando: Cielos nubosos. Temperaturas rondando los 11ºC. Embajada mora y Alardo de la mañana: Cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas que pueden llegar a mediodía a los 20ºC Embajada cristiana y Alardo de la tarde: Nubosidad variable, con temperaturas que pueden llegar a primera hora de la tarde a los 22ºC y que no bajarán a última hora de 18ºC Aparición de San Jorge: Nubosidad variable y temperaturas de 18ºC. Vientos débiles de dirección variable.