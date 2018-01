The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN El tiempo da una tregua para el paseo anual del 'Jesuset' La procesión se celebra cada último domingo de enero- La de este año, en que se cumple el 450 aniversario, se desarrolló en ambiente frío domingo, 28 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información El 'Jesuset' a punto para el 450 aniversario Alcoy ha cumplido con otra de sus tradiciones y ha rendido homenaje a uno de sus patrones, el Jesuset del Miracle. El último domingo de enero la figura, que en 1568 contribuyó a esclarecer el robo de diversos objetos de valor eclesiásticos y reliquias, sale a la calle en procesión. La comitiva plantó cara al frío este domingo y recorrió algunas de las calles del centro. El Grup de Danses Sant Jordi abría el desfile en el que también participaron asociaciones y entidades religiosas, autoridades civiles y eclesiásticas. El día que había comenzado desapacible, por la intensa lluvia de la noche anterior, concedió una tregua para el paseo anual en procesión del Jesuset del Miracle. La procesión fue el colofón a la celebración que comenzó a las once con el traslado del Santísimo desde Santa María a la Iglesia del Santo Sepulcro para la misa del 450 aniversario del milagro. En la fiesta de este año se ha hecho oficial la presencia de la nueva orden que va a custodiar el convento y que forman 5 religiosas procedentes de Argentina.