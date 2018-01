The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El Tomás Llácer recibe 7.320 euros de donativos a los paqueteros Una parte irá destinada a sufragar el coste de atención de enfermería en todas las salidas que el alumnado realiza fuera del centro durante el curso jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las donaciones obtenidas de la recogida de los paquetes de la última Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy han sido concedidas al AMPA del Tomás Llácer. El importe asciende a 7.319,84 euros, cantidad el Centro de Educación Especial va a sufragar gastos. “Los destinamos a nuestros hijos e hijas puedan tener una vida la más digna posible”, explica el presidente del AMPA, Hipòlit Agulló. Agradecen el hecho que “las administraciones más cercanas a nosotros, como lo son los Ayuntamientos, nos tengan presentes y valoren la tarea que desde nuestro centro se realiza con una parte de las personas más vulnerables de nuestra comarca, como lo son todo el alumnado del centro”.

Una parte del donativo irá destinado a sufragar el coste de atención de enfermería necesaria en todas las salidas que el alumnado realiza fuera del centro durante el curso. La Consellería de Sanidad, decidió que la profesional de enfermería asignada al centro no pueda salir.

El AMPA del Tomás Llacer agradece “a todas aquellas personas anónimas que, desinteresadamente, dejaron sus donativos para cumplir la magia de los Reyes Magos demostrando la solidaridad y generosidad de toda la sociedad alcoyana que con sus maravillosos pajes llenan de ilusión y emoción esta fiesta.