The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO El tomate como protagonista L´Orxa organiza la III edición del Concurs de qualitat de la tomaca - Esta tradicional cita trata de premiar y poner el valor la calidad de esta fruta cultivada en el municipio miércoles, 02 de agosto de 2017 El domingo 6 de agosto L´Orxa acoge el III Concurs de qualitat de la tomaca. Esta cita trata de poner en valor y premiar la buena calidad de esta fruta cultivada en el municipio. El Polideportivo Municipal es el lugar donde se darán cita los participantes de este certamen y también los asistentes que quieran probar los tomates del concurso y los platos que elaborarán con ellos. Este año los niños también tendrán su papel dentro de la muestra infantil de dibujos, además el grupo “Trobadorets” realizará una actuación musical. El concurso arrancará a las 10.30 horas aunque los interesados en participar deberán acudir a las 9.30 horas y entregar 2 kilos de tomates.