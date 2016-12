The examples populate this alert with dummy content

Diana El toque al amanecer reúne a Moros y Cristianos antes de las Entradas Después de la misa vespertina y el rezo del Ave María, diez festers y un cabo de cada filà mora y cristiana protagonizan la diana viernes, 22 de abril de 2016 La diana es el toque al amanecer para que las tropas se levanten. Más que preparadas han estado las filaes moras y cristianas esta mañana. La primera, con sus respectivos diez festers y cabo, ha arrancado a las 5.50 horas y la última sobre las 7.45 horas, en este viernes 22 de abril que ha amanecido con la izada de la Cruz en el Castillo, tras la misa en la parroquia de Santa María. Después del rezo del Avemaría y de la interpretación del Himne de la Festa, el sargento cristiano ha precedido a la filà del Capitán, los Mozárabes, que han llenado de color el bostezo de unas calles todavía dormidas. Si el broche final de la diana cristiana lo han puesto los Aragoneses, el bando moro ha culminado con el desfile de los Benimerines, tras la apertura del sargento y del Capitán Domingo Miques. La diana, que se ha iniciado en la plaza de España y ha transcurrido por Santo Tomás, la iglesia de San Jorge, Sant Jaume y la plaza Emilio Sala, ha finalizado ante la residencia Emilio Sala. Ha salido de nuevo desde la avenida del País Valencià, por Sant Francesc, finalizando en la placeta de la Creu Roja. Arranca nuevamente en el Partidor y va por San Nicolás, hasta San Mauro. La diana del 22 de abril de 2016 es el aperitivo para el espectáculo visual y sonoro que vivirá Alcoy ese día.