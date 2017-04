The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA “El trabajador no puede participar solo de las pérdidas de la empresa“ El profesor José Luis Elorza presenta las claves de la empresa participativa jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (19/04/2017) El profesor José Luis Elorza (Goierri, 1957) ha presentado recientemente en Alcoy su libro La empresa participativa integral, basado en el estudio de casos reales y de éxito en los que los trabajadores se han implicado en la gestión. Los resultados, según afirma, son satisfactorios. Elorza destaca que el trabajador debe comprometerse con la empresa para generar valor y ser partícipe de la cuenta de resultados. “Actualmente, y lo hemos visto con la crisis, el trabajador participa y sufre las pérdidas. Debe participar también de los beneficios. En estos casos, las empresas siempre han mejorado sus resultados”, afirma en la entrevista concedida a Radio Alcoy.