ZARZUELA El Trabajo homenajea a Chelo y Eugenio Valls con una gala lírica La gala tendrá lugar el sábado 11 a las 19 horas en el Teatre Calderón - Los organizadores están muy contentos por la venta de entradas pues está siendo muy elevada y el teatro roza el lleno jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/05/2019) La Sociedad Lírica El Trabajo ha preparado una Gala Lírica que tendrá lugar el sábado 11 a las 19 horas en el Teatre Calderón. La gala será un homenaje a Chelo y Eugenio Valls, en el caso de Chelo a título póstumo. Participarán los cantantes Cristina Faus, Javier Palacios, Carmen Avivar, Alberto Ballesta y las sopranos alcoyanas Tania Bou y Gemma Soler. Camilo Candela es el coordinador de esta gala, Gregorio Casasempere ‘Gori’, director musical, Inma Cortés, directora del ballet de Inma Cortes y Alfonso Marco y Javier Pérez, directores del coro. Presentarán la gala Ajo Valls, hija de Chelo, y Juan Javier Gisbert, y el propio homenajeado Eugenio Valls será protagonista de unos números junto a Silvia Aleixandre. En Radio Alcoy han estado los componentes de la comisión organizadora Antonio Olcina y Pepe Zamora y el propio homenajeado, Eugenio Valls. Todos ellos se han felicitado por el buen ritmo de la venta de entradas que ha hecho que el Calderón roce ya el lleno y han agradecido la participación de todos los que se han sumado a este homenaje, en especial a los cantantes, algunos llegados desde capitales europeas o que se marchan a Hispanoamérica, por su colaboración desinteresada, así como a los patrocinadores, Ajuntament d'Alcoi, Unión Alcoyana Seguros, Mutua Levante y Viveros Alcoy-Flor.