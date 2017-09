The examples populate this alert with dummy content

SUPLEMENTO CULTURAL El Tragaluz con el Moniàtic 2017 Inauguramos temporada con los amigos de este festival sin ánimo de lucro que vuelve con el objetivo de dar un vuelco a la alcoianía tradicional jueves, 14 de septiembre de 2017 Antes de humanos, fuimos monos. Antes de Tragaluz, existió el Moniàtic. Por eso, por reverencia más que nada, el suplemento cultural de Radio Alcoy dedica su primera página del año a este festival alternativo de referencia en la ciudad que hará vibrar a todos los alcoyanos y alcoyanas del 21 al 23 de septiembre. La fiesta arranca el jueves 21 en L'Escenari con el blues endiablado de Tumba Swing. Al gran inicio le siguen Presas del produkto, el viernes 22, en la Fàbrica Cerveses Lluna, que vendrán desde Almussafes para compartir escenario con Tankats. El trío psicodélico valenciano Wild Ripple abrirá el festín previsto para el sábado 23 al que, a partir de las seis de la tarde, se sumarán Retraseres, Mi Sostingut, Monserrat, Zeta-A y Desi. A falta de muchas confirmaciones, disfruta de este avance del Moniàtic 2017 que te propone Tragaluz. ¡A disfrutar, primates!