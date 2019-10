The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI 2019 El trail como referente de estudios Desde la oficina de IPyC Ingenieros de Calidad y Producción, hemos realizado un programa sobre el trail solidari de Alcoy con una invitada muy especial miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/10/2019) Su nombre lo dice, “mes que un trail” y no es un decir, el trail solidari , es mucho más que una carrera de montaña. Sin descuidar lo puramente competitivo, un equipo oficial de la marca Nike está este año presente en la disputa del “mig trail”. Pero además no sólo es deportivo, si no, lo emotivo. Hoy está en Ser Deportivos, María Marí, de Elda, para hablarnos de su motivo por el que el vienen a correr a Alcoy el trail solidari. Una historia muy emotiva que sin duda nos ha puesto los pelos de punta. Además Paco Fuster, Nacho Company, nos ha detallado más detalles, como el convenio con la Universidad de Alicante para realizar un estudio sobre la nutrición con esta prueba y sus 1900 participantes. Además de Explicar todos los detalles de la nueva aplicación móvil que este año es de descarga obligatoria para los participantes. Con Yolanda Fuster, directora de IPyC Ingenieros de Calidad y Producción, hemos conocido más esta empresa alcoyana que sale de nuestras fronteras para dar diferentes servicios. Un programa realizado desde esta misma empresa situada en el edificio Alcoy Plaza, en la avenida Juan Gil Albert,1.