SOLIDARIDAD El Trail dedica la quinta edición a los `héroes´ de la montaña La dedicatoria de este año es para los grupos de búsqueda y de rescate en montaña – El vídeo ha sido presentado en una sala de los Cines Axion domingo, 26 de febrero de 2017 El carácter solidario del Trail es más que conocido, tanto que esta palabra forma parte de esta carrera. La asociación organizadora de esta carrera de montaña, +queuntrail, ha dado a conocer la dedicatoria de la quinta edición de esta cita deportiva. Este año los grupos de búsqueda y de rescate de montaña son los elegidos para homenajearles por la labor que realizan. Paco Fuster, director del Trail Solidari, ha señalado en la presentación realizada en una de las salas de cine de los Cines Axion del Centro Comercial Alzamora que “tenemos una deuda y un compromiso con ser solidarios. No sólo con los que sufren, sino con los que dedican su tiempo a los que sufren”, haciendo alusión a los grupos a los que va dedicada esta quinta edición. Concretamente, los grupos a los que se va a homenajear son GREIM Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Agrupación Protección Civil Alcoy y por último, Asociación ACIF. En el acto, un representante de cada grupo ha estado presente agradeciendo la dedicatoria del Trail. La edición V del Trail Solidari se celebrará el sábado 8 de abril, una carrera que ya está completa ya que las inscripciones tardaron pocos días en agotarse. Recordar que para esta edición, +queuntrail también lanzó la campaña Dorsal 0, que consiste en financiar un estudio de la prevalencia de cáncer en el departamento de salud de Alcoy. El objetivo de este proyecto es conocer, a través de los datos obtenidos de la investigación realizada por profesionales del Hospital Virgen de los Lirios, la incidencia en cáncer en la zona de Alcoy, Comtat y Foia de Castalla. Las aportaciones se pueden realizar a través de la web www.trailsolidari.com, una cuenta bancaria o en efectivo a los voluntarios de esta carrera o en los establecimientos colaboradores. Aquellos que realicen una aportación, dependiendo de la cantidad, recibirán el Dorsal 0 con su nombre y una camiseta especial.