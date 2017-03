The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA El trail empieza en el laboratorio Los organizadores de la carrera solidaria promueven este viernes el segundo encuentro de investigadores en cáncer jueves, 23 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (22/03/2017) Alcoy acoge este viernes la segunda edición del Encuentro de investigadores en cáncer, dedicada este año a La investigación al servicio del paciente oncológico. El objetivo de esta jornada es divulgar los trabajos que los investigadores valencianos están desarrollando en el avance del conocimiento y en la lucha contra el cáncer. La reunión está promovida por la asociación Més que un trail, organizadora del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi. Con esta iniciativa, la entidad busca reconocer y agradecer el trabajo de los científicos valencianos. Para ese fin cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de la fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, y el Ayuntamiento de Alcoy y el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. El jefe del laboratorio de Biología Molecular del IVO, José Antonio López, explica que las ponencias se centran tanto en investigación básica, más divulgativa, como en investigación aplicada y vinculada a la salud pública. López destaca la participación de uno de los principales investigadores del cáncer a escala nacional, Héctor Peinado, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Otro de los objetivos del encuentro, aparte de “buscar sinergias” entre los investigadores, es dar a conocer los recursos de la Red Valenciana de Biobancos. La jornada comienza a las 9.30 horas en la sala Ágora.