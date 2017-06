The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI "El Trail ha dado más de 40.000 euros en sus ediciones" Ponemos punto final a la edición del Trail Solidari de 2017 con Paco Fuster y Nacho Company desde la Venta Sant Jordi martes, 20 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/06/2017) Mes que un trail. Así lo denominan y así es. Esta semana se cerrarán los actos del Trail solidari 2017 con la entrega del dinero aportado con la iniciativa "Dorsal 0". De esta forma termina todo un año de trabajo y solidaridad que engloba este trail. Hoy Paco Fuster y Nacho Company estan en la Venta Sant Jordi para hablar de todo lo que ha aportado el trail 2017. Programa realizado desde la Venta Sant Jordi.