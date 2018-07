The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI El trail quiere que los jóvenes adquieran sus valores Respeto, compañerismo y sobre todo lucha contra el cáncer, la organización del Trail Solidari comienza un proyecto educativo y deportivo enfocado a los jóvenes lunes, 02 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La organización del Trail Solidari no para. El equipo de trabajo ha pensado que los valores de trail, tienen que repercutir en la base. Una vez que la prueba está más que consolidada y que los corredores saben perfectamente la labor que realizan participando, han querido dar un paso más y trasladar esos valores a la base. La intención es que los niños del tercer ciclo de primaria empiecen a ser conscientes de lo que supone una prueba de este tipo y “que cuando ellos la corran, que sepan porque es , que no vean que sólo es una carrera de montaña” , explicaba Paco Fuster, uno de los organizadores . Además, sin olvidar el principal objetivo del evento: la lucha contra el cáncer. “Los niños tienen que saber que eso existe, lo tienen que afrontar y mirar cara a cara. Es una realidad y cuanto antes sepan que está ahí mejor”, aseguró. La concejalía de Deportes y Educación se han volcado con la propuesta y apoyan esta iniciativa encaminada a los escolares. Cuando finalice el curso se disputará un mini trail solidari adaptado a sus edades.