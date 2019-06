The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El trail solidari a cuatro meses vista La prueba será el 19 de octubre y los preparativos no cesan, en Ser Deportivos hablamos con Paco Fuster para ir conociendo las novedades de la próxima edición miércoles, 19 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/06/2019) Paco Fuster, uno de los organizadores del Trail Solidari, ha pasado por Ser Deportivos para hablar de las novedades de un trail que pasa las fronteras locales y comarcales. En la próxima edición que será el 19 de octubre, la carrera cuya inscripción ya está cerrada, 1800 participantes, tendrá dos novedades en el circuito e irá dedicado a los maestro, maestras y educadores que aportan valores a los más pequeños. Fuster ha explicado muchos detalles de seguridad, voluntariado o del congreso en Alcoy de investigadores contra el cáncer. Todo un repertorio de información importante de lo que es, sin duda, uno de los eventos deportivos del año en Alcoy y comarca. Escucha todo lo que ha dicho Paco Fuster en Ser Deportivo Alcoy.