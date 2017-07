The examples populate this alert with dummy content

DONACIONES El Trail Solidari cumple su función Termina la temporada donando 1.000 euros a Solc dentro de los Valores Rotarios y 8.500 euros por el proyecto DORSAL 0 viernes, 14 de julio de 2017 El CEM +queuntrail, organitzador del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, ha fet entrega a l'Associació d'Ajuda en el Tractament del Càncer SOLC de la dotació econòmica del premi als Valors Rotaris amb que recentment va ser guardonada aquesta prova esportiva per part del Club Rotary Alcoy. La quantia del premi era de 1.000 euros, que SOLC destinarà a un projecte d'intervenció psicològica per a pacients amb ostomies. En rebre el taló, la presidenta de l'entitat beneficiària dels diners, Marcela Ripoll, va agrair l'aportació, amb la que serà possible, va comentar, "arribar a més pacients afectats per la malaltia del càncer i els seus tractaments derivats, i gràcies a este projecte, ajudar-los a superar-ho i que siguen capaços de portar una vida amb relativa normalitat", incidint la representant de SOLC en la importància del recolçament psicològic a l'hora d'afrontar un càncer i les seues conseqüències, com ara un procés d'ostomia. A mès, l'entrega de la dotació econòmica de la campanya DORSAL 0. 8.500 euros. Recordem que l'objectiu d'aquest projecte es realitzar un estudi d'indicadors de la prevalença del càncer en l'àrea de salut d​e l' Alcoi​à, Comtat i Foia de Castalla, concretament en el Departament de Salut 15.