El Trail Solidari rep el distintiu de carrera ecorresponsable de la Generalitat Valenciana

El Trail Solidari ‘Ciutat d’Alcoi’ fa un pas més en el seu compromís solidari i de contribució a la preservació i conservació del nostre territori, en rebre el distintiu de carrera Ecorresponsable de la Generalitat Valenciana. Es tracta de la primera cursa en acreditar-se en la Comunitat, la qual cosa la converteix novament en un referent de respecte a la natura, com ha demostrat al llarg de les seues cinc edicions. Representants del CEM +QUEUNTRAIL, organitzador del Trail Solidari, han rebut el reconeixement de mans del director conservador del parc natural de la Serra de Mariola, Salvador F. Palop.

La distinció certifica que l’organització del Trail Solidari participa en el Programa d’Ordenació de Proves Esportives que promou l’òrgan gestor del parc natural de la Serra de Mariola, programa que té com a finalitat que estes proves es desenvolupen de manera compatible amb la conservació dels valors ecològics d’aquest espai natural protegit.

Cal recordar, en aquest sentit, que l’edició d’enguany del Trail Solidari ha canviat de data de celebració –tindrà lloc el pròxim 27 d’octubre– per tal de preservar les aus que es troben niant a aquest espai natural durant els mesos de febrer a juliol, una qüestió que va comportar la decisió de la Direcció del Parc Natural de la Serra de Mariola de prohibir les proves esportives que es desenvolupen per dintre d’aquest espai durant el citat període.

A l’hora de valorar la concessió d’aquesta distinció d’Ecorresponsable, el director del parc destaca la “bona disposició” dels organitzadors del Trail Solidari per a participar del Programa d’Ordenació de Proves Esportives que desenvolupa el parc natural de la Serra de Mariola de manera pionera, i en definitiva, per tal de que la prova tinga el menor impacte possible a nivell mediambiental. Salvador Palop considera, a més, que aquesta primera certificació atorgada pel parc i que queda contemplada al seu PRUG (Pla Rector d’Ús i Gestió) pot ser un referent per a altres parcs o espais naturals interessats en aplicar aquest Programa d’Ordenació de Proves Esportives, al temps que anima a la resta de curses que tenen autoritzat el pas pel parc de la Serra de Mariola, a treballar per a aconseguir també la certificació d’Ecorresponsable.

Per la seua banda, el president del CEM +QUEUNTRAIL i director de la prova esportiva, Paco Fuster, ha manifestat, en nom dels organitzadors, la seua satisfacció davant del reconeixement fet per la Generalitat, destacant que “és una consideració cap a tot el que hem fet fins ara envers la natura, a l’igual que ens fa pensar que anem pel bon camí i ens encoratja a continuar en la mateixa línia portant endavant campanyes de conscienciació, així com accions directes per millorar els camins pels quals transita el Trail”, entre d’altres iniciatives en aquest sentit. Per tant, Fuster subratlla que “seguirem reforçant l’organització del Trail Solidari, per tal de garantir la seguretat dels participants i tot el que forma part del Parc Natural, sendes, pistes, camins, flora, i fauna, principals valors naturals del nostre ric i estimat territori”.

De la mateixa forma, el responsable de la prova agraeix el distintiu i el vol fer extensiu als participants i voluntaris amb que compta la cursa, que edició després d’edició “demostren el seu compromís de respecte al territori, fauna i flora; també aquest reconeixement és mèrit dels nombrosos aficionats als esports de muntanya”.

Precisament, enguany la natura es la protagonista del Trail Solidari ‘Ciutat d’Alcoi’ i és a qui es dedica l’edició de 2018. “La nostra dedicatòria vol ser un missatge per a tots i totes, un toc d’atenció a la nostra actitud davant la natura, per a que aquesta siga més respectuosa. Perque els nostres corredors són un exemple de com conviure amb els espais naturals”, conclou Paco Fuster.