El Trail Solidari se ajusta a la restricción en Mariola y cambia de fecha

El VI Trail Solidari Ciutat d’Alcoi se ha visto afectado tras la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente de restringir las pruebas deportivas entre febrero y julio en Mariola y Font Roja debido a que es época de nidificación de las aves. Por este motivo, la organización de esta solidaria prueba ha decidido modificar la fecha de la cita deportiva que cada año ha acogido a más de 1.000 personas. El día seleccionado para el VI Trail Solidari es el sábado 27 de octubre de 2018.

A pesar de esta modificación, +queuntrail, a través de un comunicado ha anunciado, además de la nueva fecha, que continuarán realizando campañas de concienciación, acciones para mantener los caminos por lo que transita esta prueba, también han explicado que quieren ser parte de la conservación del Parque Natural ofreciéndose a la Dirección de éste para trabajar en campañas conjuntas.

Por otra parte, el Trail Solidari, ha asegurado que las diversas actividades que realizan durante el año, como el Congreso de Jóvenes Investigadores en Cáncer, la campaña de donación de sangre o el proyecto Dorsal 0, no se han visto afectados por el cambio de fecha de la prueba y que continuarán realizándose.

A continuación pueden leer el comunicado completo de la organización del Trail Solidari.

COMUNICAT DE PREMSA DELS ORGANITZADORS DEL TRAIL SOLIDARI CIUTAT D’ALCOI

28 de juliol de 2017

Davant la decisió de la Direcció del Parc Natural de la Serra de Mariola de prohibir les proves esportives que es desenvolupen per dintre d’aquest espai durant els mesos de febrer a juliol, tots dos inclosos, amb motiu de preservar les aus que en eixa època de l’any estan niant, els membres del Club d’Esports de Muntanya (CEM) +queuntrail, organitzadors del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, volem manifestar el següent:

Que malgrat els inconvenients que suposa per a nosaltres, tant a nivell organitzatiu, com de canvi de recorregut i dates, entenem que la decisió és adequada a les mesures de protecció i conservació que mereix el nostre Parc Natural de la Serra de Mariola.

que mereix el nostre Parc Natural de la Serra de Mariola. Que com hem fet des de la primera edició del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, el nostre compromís amb el territori i el medi ambient es inqüestionable i, per tant, atendrem les indicacions i consells constructius dels professionals que vetlen pel bon estat de conservació del parc.

es inqüestionable i, per tant, atendrem les indicacions i consells constructius dels professionals que vetlen pel bon estat de conservació del parc. Que continuarem portant endavant campanyes de conscienciació, mitjançant publicacions, així com accions directes per millorar els camins pels quals transita el Trail, com ara les realitzades al sender que du fins a l’ermita de Sant Cristòfol.

pels quals transita el Trail, com ara les realitzades al sender que du fins a l’ermita de Sant Cristòfol. Que volem ser part activa en la conservació del Parc Natural , per la qual cosa, ens oferim a la Direcció d’aquest per a treballar conjuntament en campanyes de conscienciació i conservació que permeten augmentar el compromís de respecte al territori, fauna i flora, entre el aficionats als esports de muntanya.

, per la qual cosa, ens oferim a la Direcció d’aquest per a treballar conjuntament en campanyes de conscienciació i conservació que permeten augmentar el compromís de respecte al territori, fauna i flora, entre el aficionats als esports de muntanya. Que continuarem reforçant l’organització del Trail Solidari, per tal de garantir la seguretat dels participants i tot el que forma part del Parc Natural, sendes, pistes, camins, flora, i fauna, principals valors naturals del nostre ric i estimat territori.

del Trail Solidari, per tal de garantir la seguretat dels participants i tot el que forma part del Parc Natural, sendes, pistes, camins, flora, i fauna, principals valors naturals del nostre ric i estimat territori. Que atenent a les noves circumstàncies canviarem la data de celebració de la VI edició del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi al més d’octubre de 2018. La prova, més concretament, tindrà lloc el dissabte 27 d’octubre de 2018.

Aquest canvi no suposa per a nosaltres, organitzadors del l’esdeveniment, cap desànim, tot el contrari, ens sentim més animats i contents per saber que amb aquesta decisió ajudem als habitants del Parc a créixer amb normalitat i a sensibilitzar a tots els ciutadans en la necessitat de preservar la nostra terra.

El canvi de data de la cursa, a més, no afectarà a cap de les altres activitats que el CEM +queuntrail desenvolupa durant l’any en el marc del Trail Solidari, com ara el Congrés de Joves Investigadors en Càncer –que en 2018 vorà la seua tercera convocatòria–, la campanya de donació de sang, el projecte Dorsal 0, així com noves e il·lusionants iniciatives que s’estan gestant i que anirem desvetlant a poc a poc. El compromís del Trail Solidari amb la lluita contra el càncer segueix més viu que mai.

Per tant, la nostra il·lusió està sencera i espera comptar, com fins ara, amb la col·laboració de tantes persones que de manera altruista ens han ajudat de forma determinant a fer realitat any rere any el Trail Solidari Ciutat d’Alcoi. Així mateix, esperem que tant les institucions, patrocinadors i col·laboradors, entenguen la nostra decisió i continuen donant-nos el seu valuós i indispensable suport amb el mateix esperit i complicitat.