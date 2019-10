The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO El Trail Solidari vuelve a llenar Alcoy de deporte y solidaridad Esta competición ha reunido a unos 1.900 participantes en las modalidades de Trail, Mig Trail y senderistas – Los profesores han sido este año los protagonistas sábado, 19 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Especiales (19/10/2019) Una nueva edición del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi ha vuelto a llenar las calles de Alcoy y las sendas montañosas de sus alrededores de deporte y solidaridad. La lucha contra el cáncer a través del atletismo ha sumado otro episodio espléndido con una prueba que se ha desarrollado sin incidentes de consideración, en un día primaveral y donde se han reunido cerca de 1.900 participantes en las tres modalidades de Trail, 54 kilómetros, Mig Trail, 26 kilómetros y senderistas. Radio Alcoy ha realizado este vídeo y un programa en directo desde la línea de meta de más de una hora de duración gracias al patrocinio de Nirvel y 226ERS.