SERVICIOS El tren Alcoi-Xàtiva comenzará a funcionar para el puente de agosto Renfe adelanta al sábado 12 de agosto la reapertura de la línea tras las obras de mejora - El primer trayecto saldrá a las 8’45 horas según la web de la compañía ferroviaria jueves, 10 de agosto de 2017 La comarca recupera este sábado 12 de agosto el transporte ferroviario. El tren Alcoi-Xàtiva vuelve a entrar en funcionamiento una vez que Adif ha dado por finalizadas las obras. La nueva fecha supone un adelanto de cinco días respecto a la dada tras el retraso por la paralización de las obras por riesgo de incendio. A través de un comunicado Adif da por finalizados los trabajos justo en el inicio del puente de agosto, en el que destacan las fiestas de poblaciones del trazado de esta línea como son Cocentaina o Xàtiva. Las obras se han basado en la supresión de 11 limitaciones temporales de velocidad con una inversión de 5,5 millones de euros. Los trabajos concretamente han consistido en el tratamiento de seis trincheras, la adecuación de un terraplén, la renovación de cuatro tramos de vía en curva y la mejora de cinco puentes metálicos. Mientras han durado los trabajos el transporte de pasajeros entre Alcoi y Xàtiva se ha realizado por autobús. Renfe informa a través de su web que el primer tren en funcionar en la línea, tras el parón por las obras saldrá de Alcoy a las 8’45 de la mañana del sábado 12 de agosto. Desde Xàtiva la hora prevista del primer tren es a las 13’35 del sábado.