The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El tren Alcoi-Xàtiva queda fuera de los Presupuestos del Estado para 2018 Fomento deshabilita la partida simbólica de 100.000 euros que sí figuraba en 2017 miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/04/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/04/2018) La modernización de la línea férrea Alcoy-Xàtiva ha vuelto a quedar fuera de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Fomento no reserva un solo euro para mejorar el servicio ferroviario. Esta ausencia se une a la de los presupuestos de la Generalitat Valenciana y mantiene en el aire el futuro del tren. El Ministerio de Fomento ha dejado sin efecto la partida simbólica de 100.000 euros que sí contemplaba en las cuentas del ejercicio anterior. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 tampoco hay previsión de inversión en los años 2019, 2020 y 2021. Esta circunstancia contrasta con el anuncio realizado a finales del año pasado por el ministro Íñigo de la Serna, que avanzó que el Plan de Cercanías reservaba una inversión de 22 millones de euros en el tren hasta el año 2025. El cero que figura para el tren Alcoy-Xàtiva en los Presupuestos Generales del Estado es idéntico al de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año. El PP, en la oposición en Valencia, reclamó al menos una partida de 100.000 euros. La misma que ha sido eliminada de las cuentas del Estado. El pasado verano la centenaria línea, que cubre un recorrido de 63 kilómetros en cerca de dos horas, fue objeto de la primera revisión en décadas con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir ligeramente el tiempo de viaje. Con una inversión de 5,5 millones de euros, Fomento suprimió 11 limitaciones de velocidad y corrigió los desprendimientos de tierra provocados por los temporales de diciembre de 2016 y enero de 2017. Según Adif, los principales trabajos fueron el tratamiento de trincheras, adecuación de terraplenes, renovación de la vía en 4 curvas y la mejora de 5 puentes metálicos. La inversión de Fomento el pasado año queda muy alejada de los 60 que en 2009 se comprometieron a aportar a partes iguales el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana. El protocolo, anunciado con amplia pompa, debía derivar en la firma de un convenio que casi una década después sigue en el cajón de ambas administraciones.