PODEMOS "El tren Alcoy-Xàtiva ha de ser una línea prioritaria en los presupuestos generales" Podemos prepara enmiendas ante la previsión de que el Gobierno central vuelva a olvidarse de la línea Alcoy-Xàtiva en sus presupuestos viernes, 13 de enero de 2017 Podemos se prepara ante la crónica no anunciada de que el Gobierno de Rajoy vuelva a dejar de lado el tren Alcoy-Xàtiva. Una demanda histórica que, para la representación de la formación en la cámara baja, ha de ser una línea prioritaria, por lo que Podemos presentará una enmienda a los próximos presupuestos. Así lo ha avanzado la diputada de la formación al Congreso por Valencia, Ángela Ballester, que el jueves visitó Alcoy con motivo de una asamblea en la sede de Podemos. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, Ballester ha insistido en la poca voluntad del gobierno de Rajoy en mejorar la línea ferroviaria en las pasadas cuentas generales. Ballester manifiesta además su preocupación por otra de las deudas del gobierno central tiene con la comarca: la reindustrilización.