ALCOYANO - EBRO El tren pasa por El Collao El Alcoyano quiere enlazar dos victorias consecutivas las sensaciones hace que sea una buena oportunidad – El partido será el domingo a las 17.00 horas y lo contaremos en Radio Alcoy, 1485 om, App Ser o en esta misma web viernes, 15 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano afronta el partido ante el equipo maño con muchas bajas, pero que no sirve de excusa para intentar conseguir lo que todavía no se ha podido hacer, que son sumar seis puntos seguidos en lo que va de temporada. Fomeyem, Ruso, Córcoles y Óscar Díaz no estarán el domingo en el césped de El Collao y se mantienen las dudas de Pino y Nieto, aunque apunta que si que estarán el domingo ante un equipo que lleva una muy buena racha de resultados. La principal duda de Mir está en si jugará con cuatro o tres defensas, según lo que decida el técnico las demarcaciones pueden variar, lo que no variará serán los jugadores, ya que tiene pocas alternativas. Por su parte, Manolo González tiene a toda la plantilla disponible para este partido. El encuentro será muy importante en la clasificación para los dos equipos, tres puntos separan a alcoyanos y aragoneses, los de Zaragoza por delante. Para el Alcoyano sumar dos victorias consecutivas sería vital para la moral de la afición que no ve ganar al equipo desde noviembre en El Collao, además el club regaló dos entradas a los 356 donantes de sangre de la campaña “Sang Valentín”, organizada por los colegios diocesanos de Alcoy, por lo que se espera que El Collao registre una entrada superior a lo habitual. El partido será dirigido por el colegiado Gallego Gambín del colegio murciano. El choque será el domingo a las 17.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de Om, App Ser o en esta misma web desde las 16.45 horas.