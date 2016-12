The examples populate this alert with dummy content

SORTEO NAVIDAD "El tres es buena terminación para Alcoy" El sorteo extraordinario de El Gordo ha dejado algunas alegrías y agraciados por las terminaciones, 48, 13 y 36 jueves, 22 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/12/2016) El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado algunas alegrías y agraciados por las terminaciones, 48, 13 y 36 y por las tradicionales pedreas. Entre las administraciones de lotería que han repartido premios en Alcoy está la de Carmen Sanus, responsable de la número 2. "Estoy muy contenta, no tanto como si hubiera dado el primer premio, pero contenta". Entre las entidades locales a las que ha beneficiado este sorteo de El Gordo figuran la Cofradía de Cristo Agonizante, Solc, el Colegio Sant Roc, el Club de Esquí, y también filaes como Almogávares, Ligeros o Abencerrajes. "El 3 es una buena terminación en Alcoy, la llevan muchas filaes", ha añadido. Otra filà con suerte ha sido las Tomasinas. La terminación en 48 deja a quienes lleven este número un premio de 100 por décimo jugado. En Alcoy se han puesto a la venta décimos por valor de 4,4 millones de euros, frente a los 3,8 millones del año pasado.