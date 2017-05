The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN El Tribunal de Cuentas archiva el caso de los sobrecostes del Calderón El fiscal renuncia a demandar por la ausencia de un informe del juzgado de Alcoy que determine los desfases de la obra de Enrique Ortiz miércoles, 17 de mayo de 2017 El Tribunal de Cuentas ha archivado el caso de los sobrecostes del teatro Calderón. La falta de un informe sobre la cuantía pagada presuntamente de forma irregular por el Ayuntamiento de Alcoy ha provocado la renuncia del fiscal a presentar denuncia, lo que ha derivado en el archivo de todo el proceso abierto contra los concejales del Partido Popular que aprobaron los pagos en diciembre de 2008. La decisión del tribunal está motivada por los retrasos en la investigación penal en curso en el juzgado número 2 de Alcoy sobre el pago de un millón de euros por obras presuntamente no ejecutadas, cobradas dos veces o facturadas a precios excesivos. Al no disponer un informe pericial que determine el importe del posible desfase en los trabajos ejecutados por el contratista Enrique Ortiz, el Ministerio Fiscal ha renunciado a presentar demanda. Según el auto judicial, el fiscal no tiene “elementos de prueba aptos para formar criterio acerca de la existencia y cuantía del posible perjuicio sobre los fondos públicos”. El fiscal toma su decisión, según el auto, “sin perjuicio de lo que resulte procedente a resultas de la investigación en curso ante la jurisdicción penal”. La falta del informe pericial ya obligó a suspender el procedimiento durante 60 días. Ese plazo concluyó el pasado mes de abril, según la documentación del Tribunal de Cuentas. Sin disponer de datos, la decisión del fiscal, que se suma a la Ayuntamiento, que tampoco presentó denuncia, ha motivado el auto de suspensión del procedimiento abierto contra los siete concejales, entonces todos en el PP, que aprobaron los pagos: Jorge Sedano, Rafael Sanus, Javier Castañer, Fernando Pastor, Amparo Ferrando, Santiago Botella e Ignacio Palmer. Los cuatro últimos habían presentado recurso a la reapertura del caso. Archivados los autos, el Tribunal de Cuentas resuelve que el recurso de los ex concejales ya no tiene objeto.