INVESTIGACIÓN El Tribunal de Cuentas suspende la causa sobre los sobrecostes del Calderón El juicio permanece a la espera de que la vía penal aporte un informe que determine el importe exacto del desfase entre lo pagado y lo ejecutado en la rehabilitación del teatro jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/02/2017) El juicio abierto en el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes del Calderón permanece suspendido desde diciembre. La falta de un informe pericial que determine el importe del desfase en los trabajos ejecutados por el contratista Enrique Ortiz impide seguir adelante con el procedimiento por el que el Tribunal de Cuentas trata de determinar la posible responsabilidad de los siete concejales, todos entonces en el PP, que formaban la junta de gobierno que autorizó los pagos de un millón de euros por obras no ejecutadas, cobradas dos veces o facturadas a precios excesivos. El informe pericial que necesita el Tribunal de Cuentas es el solicitado por el Juzgado número 2 de Alcoy, que investiga en vía penal la misma causa por presunta estafa y falsedad documental. A propuesta del Ministerio Fiscal, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas mantiene suspendido el procedimiento hasta que quede determinado el importe de los sobrecostes. Esa cantidad, señala el decreto al que ha tenido acceso RADIO ALCOY, la debe detallar el informe pericial incluido en la causa penal que sobre los mismos hechos sigue el Juzgado número 2 de Alcoy por presunta estafa y falsedad documental. Coinciden el fiscal y el tribunal en que hasta que no esté claro el desfase entre lo pagado y el coste real de la obra no pueden determinar posibles responsabilidades contables de los concejales que autorizaron los pagos: Fernando Pastor, Amparo Ferrando, Santiago Botella, Ignacio Palmer, Jorge Sedano, Rafael Sanus y Javier Castañer. Un informe pericial encargado por un juzgado de Alicante calculó que el sobrecoste era de un millón de euros por obras no ejecutadas, cobradas dos veces o facturadas a precios excesivos. La suspensión del procedimiento, acordada en diciembre, tiene una vigencia de 60 días, por lo que expira este mes de febrero.