The examples populate this alert with dummy content

TROFEO FILAES El trofeo filaes calienta motores Será el 10 y 11 de abril miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los días 10 y 11 de abril tendrá lugar una nueva edición del Trofeu Filaes. Recientemente el salón de actos del Centre d'Esportss acogió la primera de las dos reuniones previstas con representantes de las filaes. En esta reunión se trataron temas diversos relacionados con las diferentes modalidades que durante estos dos días conjugarán deporte y fiesta. Las modalidades serán fútbol sala sénior y alevín, fútbol 7 veteranos y juvenil, fútbol 8 infantil y cadete, baloncesto, petanca, cross, tenis mesa, crossfit, pádel, raspall y ciclismo BTT. En la sesión se habló de los reglamentos de las competiciones y de suyas las novedades. Hay que destacar como principal novedad que la carrera BTT se llevará adelante en el circuito del Mas de la Safranera también variará el circuito de cross a causa de las obras de ampliación del Polideportivo Francisco Laporta, además se acordó, después de barajar varias opciones que el pádel se dispute en Urban Padesport porque las filaes lo prefieren allí al estar más cerca del polideportivo. Así mismo se dio a conocer el cartel que anunciará el acontecimiento y que un año más ha sido elaborado por Juan Climent. La próxima reunión que será en la que se hará el sorteo de los grupos y horarios será el 12 de marzo.