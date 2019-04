The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 El Trofeu Filaes se pone a cubierto La lluvia obliga a suspender las modalidades al aire libre- Este sábado disputan las finales de Fútbol Sala, Fútbol Alevín, Baloncesto y Tenis de Mesa - La petanca se ha jugado en la pista cubierta de El Romeral sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (20/04/2019) El temporal ha afectado algunas de las competiciones del Trofeu Filaes, que comenzaba en la jornada del viernes. Este sábado por la tarde está previsto que se disputen las finales de Fútbol Sala (19 horas), Fútbol Alevín (16'45 horas), Baloncesto (17'45 horas) y Tenis de Mesa (12'30 horas), que se desarrollan emplazamientos cubiertos en el polideportivo Francisco Laporta. La organización decidió suspender las de Fútbol 7 y Fútbol 8. La petanca se ha jugado en la pista cubierta de El Romeral. En las categorías veteranos e infantiles se propondrá a las filaes acabar la competición la semana que viene. La final de Baloncesto la disputarán Cides y Navarros. En los partidos clasificatorios estos son los resultados; Benimerines 42-Navarros 47 y Cides 45-Cordón 37. En Raspall primeros clasificados son Alcodianos, seguidos de Guzmanes y Benimerines, tras los resultados: Guzmanes 25-Benimerines 10 y en la final Alcodianos 30 – Guzmanes 5. En Crossfit Sénior masculino el primer clasificado ha sido Diego Payá (Llana), segundo Mauro Pascual (Cordón), en Máster 35 masculino, primero Joan Matarredona (Chano) y segundo Hugo Blanes (Mozárabes) y en Sénior Femenino primera ha sido Mar Cabanes (Montañeses) y segunda María Boronat (Abencerrajes). En Petanca la filà Aragoneses se ha proclamado campeona. En segundo lugar han quedado Muntanyesos. La final de consolación por el tercer y cuarto puesto la disputaron Judíos y Andaluces, que quedaron terceros y cuartos, respectivamente. En Cross de montaña el ganador ha sido Ovidi Albert de la filà Aragoneses, segundo ha quedado Santiago Peidro de la filà Labradores y tercero David Miró de la misma filà. En la modalidad femenina, Eva Ramos, de la fila Chano y Duna Valor de los Aragoneses, han sido la únicas participantes. Acabaron la número 38 y 45 de la general, respectivamente. En fútbol sala los octavos de final han quedado así: Llana-Benimerines, Realistas-Guzmanes, Vascos-Magenta, Aragoneses-Ligeros, Almogávares-Alcodianos, Marrakesch-Judíos, Abencerrajes-Cides y Cruzados-Andaluces. Tampoco se ha disputado la nueva competición de btt mountain bike ni la de pádel.