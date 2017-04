The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA El TSJ amplía en 104.000 euros el coste del CEM El tribunal condena al Ayuntamiento a pagar la revisión de precios que la constructora reclamaba por los retrasos y paralizaciones de la obra martes, 18 de abril de 2017 El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 104.000 euros más por la construcción del centro de enfermos mentales del Barranquet de Soler. El tribunal ha estimado el recurso de la constructora Clásica Urbana, que reclamaba una revisión de precios como consecuencia de los diferentes retrasos que sufrió la obra. Los trabajos tendrían que haber acabado en 2011. Finalizaron dos años después, en 2013. Tras cuatro años, el centro sigue cerrado. Respecto del presupuesto de adjudicación, de 3,6 millones, el precio se incrementa en 104.017 euros. Esta cantidad corresponde al periodo comprendido entre 2011 y 2013, cuando después de diferentes paralizaciones concluyeron las obras. El Ayuntamiento solo reconocía un pago adicional de 10.000 euros. La sentencia del TSJ revoca el fallo inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, que rechazó la petición de la empresa. El TSJ ha resuelto ahora que Clásica Urbana tiene derecho a la revisión de precios porque no fue responsable de los retrasos. El tribunal se basa para realizar esta afirmación en que el Ayuntamiento no abrió expediente a la empresa o acordó resolver el contrato. Por eso, dice la sentencia, “debemos entender que no existía mora ni causa para imponer penalidades o resolver el contrato y debemos concluir que la empresa tiene derecho a la revisión de precios”. El Ayuntamiento va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.