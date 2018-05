The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA El TSJ anula la ATE Alcoinnova por su fuerte impacto ambiental El tribunal estima el recurso de los ecologistas y rechaza en un durísimo fallo el proyecto de La Española en La Canal jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el proyecto Alcoinnova por su fuerte impacto ambiental. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Colla Ecologista La Carrasca y Salvem El Molinar y ha dejado sin efecto la aprobación del plan de Actuación Territorial Estratégica Alcoinnova. La sentencia señala que la memoria ambiental es insuficiente, que el proyecto no cuenta con evaluación de impacto ambiental pese a que se pretendía ubicar en zona protegida, que admite actividades prohibidas, por peligrosas, por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que presenta carencias en el estudio de alternativas. El fallo también considera fuera de normativa permitir usos residenciales en esa zona. Los argumentos de La Carrasca han pesado ante el tribunal, a diferencia del Ayuntamiento, que vio rechazado su recurso. Los ecologistas se han centrado en cuestiones ambientales y han conseguido la anulación del plan. La Carrasca y Salvem El Molinar consideran deplorable la falta de convicción del Ayuntamiento a la hora de frenar el proyecto. De los cinco magistrados que componen el tribunal, dos juezas han emitido voto particular discrepante con la sentencia al considerar que se ha producido una resolución contraria, sin justificación alguna, a la emitida el pasado diciembre, que rechazó anular el plan.