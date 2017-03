The examples populate this alert with dummy content

JUSTICIA El TSJ anula la desprotección de los terrenos de Alcoinnova La sentencia obliga al Consell a conceder la máxima protección europea a la zona de amortiguación de impacto de la Font Roja lunes, 13 de marzo de 2017 El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el decreto que reducía la protección ambiental de los terrenos de Alcoinnova. El tribunal ha estimado el recurso de Ecologistas en Acción contra el decreto del Gobierno valenciano que regulaba las normas de gestión de diez espacios naturales de la red europea Natura 2000, entre ellos Font Roja y Mariola. El Consell aplicaba a estos espacios europeos la normativa de la que ya disponían como parques naturales. El tribunal considera que estas medidas son insuficientes para las áreas de amortiguación de impacto, que quedan fuera de las máximas restricciones de los parques naturales y que para Europa deben contar con la máxima protección. Este decreto autonómico dejaba sin protección suficiente 4.711 hectáreas de Mariola y Font Roja y sin protección alguna a 416 hectáreas. En esta superficie figuran los terrenos en los que La Española pretende desarrollar Alcoinnova. La aprobación del decreto coincidió con el cambio en la normativa de los parques naturales que dejaba sin protección las áreas de amortiguación, una modificación que los ecologistas han denunciado ante Europa. La sentencia, contra la que cabe recurso, obliga a conceder la máxima protección ambiental a toda la superficie que Europa califica como Zona de Especial Conservación. La Colla Ecologista La Carrasca, a través de un comunicado, espera que esta sentencia refuerce su posición en el fallo que el Tribunal Superior de Justicia debe emitir respecto al proyecto Alcoinnova.