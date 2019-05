The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El TSJ anula el nombramiento del jefe de la Policía Local David Lerma anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo sábado, 25 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a través de la sala contencioso administrativo sección 2, anula el proceso de selección y nombramiento del jefe de la Policía Local de Alcoy, David Lerma, al estimar un recurso de un opositor en el que cuestiona el ejercicio psicotécnico. El tribunal, en la sentencia –que no es firme-, indica que acepta los argumentos de la parte recurrente en que razona que David Lerma siguió adelante en el proceso de oposición –que se celebró en 2015 y en el que finalmente accedió al puesto vacante- pese a no superar el test psicotécnico y revoca una sentencia de 2016 del tribunal contencioso administrativo de Alicante en el que desestimaba este recurso. David Lerma, preguntado por Radio Alcoy, ha anunciado que va a recurrir el fallo del TSJ al Tribunal Supremo. Asimismo, ha explicado que el psicotécnico tenía dos partes. Una, la superó y la otra, que versaba sobre personalidad, el psicólogo encargado de realizar la prueba expuso sus dudas. Una indecisión que transmitió al tribunal y, éste finalmente, y sin conocer la identidad de dos opositores en los que el psicólogo tenía dudas, decidió que accedieran a la entrevista. En la misma, los examinadores las disiparon y consideraron que Lerma estaba apto para seguir adelante en el proceso de selección. Finalmente fue elegido y nombrado Intendente Principal de la Policía Local de Alcoy. Lerma insiste en que el tribunal de la oposición no le conocía de nada, por lo que no estuvo condicionado a la hora de tomar la decisión de que siguiese adelante en la oposición. Además, subraya que va a presentar recurso a esta sentencia y, recuerda, que es la primera en su contra tras cuatro favorables. Desde el Ayuntamiento de Alcoy han declinado realizar declaraciones y destacan que la sentencia no es firme.