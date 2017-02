The examples populate this alert with dummy content

JUSTICIA El TSJ avala la creación de plazas de magistrado en Alcoy El alto tribunal plantea la petición de la junta de jueces al Consejo General del Poder Judicial lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2017) más información Alcoy quiere magistrados en sus juzgados El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha avalado la creación de plazas de magistrado en los juzgados de Alcoy, una medida que evitaría el continuo cambio de jueces y el retraso en la tramitación de los procedimientos. La sala de Gobierno del TSJ ha aprobado solicitar al Consejo General del Poder Judicial la conversión las plazas de juez en plazas de magistrado, tal y como ha reclamado la junta de jueces de Alcoy, apoyada por el Ayuntamiento. La propuesta persigue conceder estabilidad a la plantilla de jueces, puesto que permanecerían en la ciudad durante más tiempo, lo que agilizaría la tramitación de los procedimientos. Actualmente, los jueces se marchan de Alcoy en busca de un puesto de magistrado. La ley marca que estas plazas de magistrado solo pueden crearse en áreas de más de 150.000 habitantes, una cifra que no alcanza la comarca. No obstante, existen excepciones y primero los jueces, y ahora el Tribunal Superior de Justicia, quieren que Alcoy sea una de esas excepciones.