URBANISMO El TSJ bendice el proyecto para legalizar La Rosaleda La solución pactada entre el Ayuntamiento y La Carrasca salva todas las plazas de aparcamiento – Con un coste de 1,5 millones, el Gobierno local prevé iniciar la obra en 2019 jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Tribunal Superior de Justicia ha dado su visto bueno al proyecto pactado entre el Ayuntamiento de Alcoy y la Colla Ecologista La Carrasca para legalizar la plaza de La Rosaleda. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha aprobado la memoria arquitectónica elaborada por Ciro Pascual, que restaura la zona verde y se ajusta a la rasante sin perder plazas de aparcamiento. El nuevo proyecto se ajusta a la sentencia que en 2005 anuló el proyecto para reformar la plaza y construir un aparcamiento subterráneo. La resolución del TSJ pone fin a 13 años de litigio. “Cumplimos con la legalidad y solucionamos de una vez por todas otro de los desastrosos proyectos urbanísticos que nos dejó el Partido Popular”, ha valorado el alcalde, Antonio Francés. La ejecución del proyecto costará un millón y medio de euros, según los cálculos del Ayuntamiento, que espera iniciar la construcción en 2019. Antes debe redactar el proyecto definitivo y sacar a concurso la obra. El tribunal ha desestimado la alegación presentada por la unión temporal de empresas que ejecutó la obra en la plaza, formada por Enrique Ortiz y Subús. Los magistrados sostienen que las objeciones de las empresas “tratan de dilatar torticeramente la ejecución del fallo inicial pretendiendo prolongar la situación de hecho”.