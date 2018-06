The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El TSJ declara ilegal el fallido plan para peatonalizar el Centro Revoca una sentencia previa y reprocha al Gobierno que implantase la medida al margen del pleno y sin Ordenanza municipal viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha declarado ilegal el plan de peatonalización que el Gobierno trató de implantar sin éxito en la zona Centro. Así lo señala una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que revoca un fallo previo de un juzgado de Alicante y avala las quejas de los 1.500 vecinos que se opusieron a la iniciativa. Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ sostienen que las restricciones al tráfico no pueden decretarse a través de un bando municipal, y menos si no lo firma el alcalde. “Está expresamente prohibida la posibilidad de delegar la facultad de dictar bandos”, señala el fallo, que recalca que para peatonalizar calles es necesario que el pleno apruebe una Ordenanza municipal. “Dado el carácter limitado de los bandos, la materia en cuestión denbería haber sido objeto de regulación por Ordenanza”, añade. El plan de peatonalización comenzó a aplicarse a finales de 2014 con cortes de tráfico durante los fines de semana. Ante la presión de los vecinos, que recogieron firmas y recurrieron a los tribunales, el Gobierno abandonó el plan, según el cual, el Centro debía ser completamente peatonal en septiembre de 2016. Casi dos años después de esa fecha, el TSJ ha decretado la ilegalidad de aquel plan.