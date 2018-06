The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El TSJ devuelve a La Salle el aula de Bachillerato suprimida Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor-Contra esta resolución cabe recurso lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/06/2018) El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana da la razón a La Salle de Alcoy y, tras anular parcialmente el decreto del Consell, devuelve al centro el aula de Bachillerato suprimida hace un año tras la no renovación del concierto por parte de la Consellería de Educación. La sentencia, contra la que cabe recurso, estima el contencioso interpuesto por la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle contra la resolución de la Consellería y que desestimaba la renovación de este y otros conciertos, con las consecuencias económicas derivadas. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor. La decisión del TSJ condena a costas a Educación en cuantía de 2.500 euros y a devolver el expediente administrativo al centro de su procedencia. La Sala de lo contencioso estima parcialmente en suma 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que educación no renovó.