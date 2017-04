The examples populate this alert with dummy content

AVANCE El TSJ libra a Alcoy de indemnizar con 4 millones a Ortiz por no construir el bulevar El tribunal estima el recurso del Ayuntamiento y considera legal la rescisión del contrato – El contratista debe devolver 1,6 millones ya compensados por el municipio martes, 04 de abril de 2017 Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha librado al Ayuntamiento de Alcoy de indemnizar al contratista Enrique Ortiz con 4 millones de euros por la rescisión del contrato para la construcción del bulevar. El tribunal ha estimado el recurso del Ayuntamiento, que había comenzado a pagar la indemnización. Ortiz deberá devolver 1,6 millones.