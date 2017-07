The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El TSJ pide la renovación del Bachillerato concertado en La Salle El director del centro, Marc Segura, lamenta que la decisión de la consellería haya dejado sin plaza a 40 alumnos de Bachiller-el conseller Vicent Marzá anuncia que recurrirá la decisión del TSJ martes, 18 de julio de 2017 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido cautelarmente la resolución de la Conselleria de Educación, que negaba la renovación del concierto educativo para un aula de Bachillerato de La Salle. Los magistrados de la sección cuarta estiman así la solicitud del colegio y ordenan que siga recibiendo financiación pública hasta que el tribunal resuelva si la decisión de la Generalitat, de no renovar el concierto educativo, es ajustada a derecho. El director general de La Salle, Marc Segura, lamenta la eliminación de una unidad de Bachillerato, sin un estudio serio de los datos de escolarización, y que ha supuesto que alrededor de 40 alumnos de Alcoy se hayan quedado sin plaza. "O el análisis que se hizo en su momento de no renovar el aula concertada alegando que había oferta pública suficiente o no se hizo bien o falló". El conseller de Educación, Vicent Marzà, en declaraciones a Radio Valencia ha explicado que estudiará el caso de Alcoy, aunque de momento ya anuncia un recurso. "Es un posicionamiento que no compartimos. El dinero público se ha de gestionar de manera eficiente, es la Administración (pública) quien ha de gestionar y ha de determinar las plazas necesarias en función del conjunto de oferta pública y concertada y eso es una competencia de la Administración" Para que la medida cautelar se aplique, los centros a los que el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón deben hacer efectivo el aval de la financiación pública que reciben en concepto de los conciertos.