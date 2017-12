The examples populate this alert with dummy content

LEY DE DEPENDENCIA El TSJ reembolsa los recortes en ayudas a un gran dependiente de Cocentaina El proceso se remonta a hace dos años y cinco meses cuando la familia de Pau Agulló, diagnosticado como paralítico cerebral, llevó a juicio el caso de su hijo, que recibió menos ayudas para su cuidadora durante dos años por los recortes en la Ley de Dependencia martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El TSJ falla a favor de un gran dependiente de Cocentaina al que le había negado la ayuda económica de la Ley de Dependencia. El proceso se remonta a hace dos años y cinco meses cuando la familia de Pau Agulló, contestano diagnosticado como paralítico cerebral, llevó a juicio el caso de su hijo, afectado por los recortes en la Ley de Dependencia. Desde que el gobierno estatal modificó esta normativa en 2012, y durante dos años, hasta 2014, las ayudas para la cuidadora no profesional de Pau se redujeron una cuarta parte. Una situación que cambió con el nuevo gobierno. Sus padres, Hipòlit Agulló y Carme Insa, que luchan 24 horas para sacar adelante a su hijo, celebran como el mejor regalo de estas Navidades que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana les haya dado la razón demostrando que los recortes en la conocida Ley de Promoción y Autonomía Personal fueron indignos e ilegales para grandes dependientes como su hijo. "La ayuda es más moral que material. El hecho de que se reconozcan los derechos y pueda servir para que la sociedad se mentalice de que, gobierne quien gobierne, estos derechos para personas tan vulnerables como nuestro hijo, que dependen de una persona 24 horas al día...no deberían jugar con estas cosas y estar ahí con lo que marque la ley". La indemnización que recibirá la familia de Pau Agulló asciende a cerca de 2.400 euros más intereses, a razón de los cien euros mensuales que no llegó a cobrar en concepto de las ayudas para la cuidadora en dos años. No obstante, como recalca su padre, el mayor regalo es haber ganado en dignidad.