JUSTICIA El TSJ señala el fallo sobre la anulación del contrato del bulevar El tribunal votará el 28 de febrero el recurso del Ayuntamiento para eludir el pago de 4,3 millones de euros al contratista Enrique Ortiz miércoles, 01 de febrero de 2017 El Tribunal Superior de Justicia ha fijado para el 28 de febrero la votación y fallo del recurso presentado por el Ayuntamiento de Alcoy para eludir el pago de 4,3 millones de euros al contratista Enrique Ortiz por la rescisión del contrato para construir el bulevar. El Consistorio insiste en que la decisión de apartar a Ortiz del proyecto fue correcta. La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ considera que dispone de toda la documentación sobre el caso y ya tiene fecha para resolver, según fuentes jurídicas. El 28 de febrero analizará el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Alcoy contra la sentencia del juzgado de Alicante que decretó no justificada la rescisión del contrato. Fruto de aquel fallo judicial el Ayuntamiento debía indemnizar a Bulevar Norte Alcoi SL, propiedad de Enrique Ortiz, con 4,3 millones de euros. El Ayuntamiento, después de que el juzgado obligase a cumplir la sentencia, ya ha abonado 1,2 millones de euros de esa cantidad. El Consistorio confía en que su recurso prospere para recuperar la cantidad pagada y no lastimar la situación económica municipal. En su recurso, el Ayuntamiento insiste en que resolvió el contrato porque presentaba deficiencias, cuya subsanación encarecería una obra adjudicada por el Partido Popular por un importe de 27 millones de euros. La anulación del contrato fue avalada por el Consell Jurídic Consultiu, que consideró que el proyecto original presentado por la empresa de Ortiz necesitaba mejoras por valor de tres millones de euros.