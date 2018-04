The examples populate this alert with dummy content

INFORME El turismo de congresos genera 9 millones en Alcoy desde 2015 69.809 congresistas han participado en eventos organizados en la ciudad martes, 13 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/03/2018) El turismo de congresos ha generado un impacto de 9 millones de euros en Alcoy durante la actual legislatura. Desde 2015, cerca de 70.000 congresistas han participado en eventos organizados en la ciudad, según la Concejalía de Turismo. Su responsable, Lorena Zamorano, ha destacado la implicación del sector en la consolidación de Alcoy como destino de turismo de congresos. Entre 2015 y 2017 la ciudad ha albergado 625 congresos. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, un congreso es una reunión de 10 participantes y, al menos, cuatro horas de duración. Los 69.809 asistentes a estos eventos han generado un impacto económico cercano a los 9,1 millones de euros, según cálculos de la concejalía. Los técnicos toman como referencia el gasto medio señalado en el informe MICE de la Comunidad Valenciana, que es de 42 euros diarios sin incluir alojamiento. La estancia media calculada es de unos tres días por congresista. Lorena Zamorano resalta la “la importante labor que están haciendo los profesionales del sector para adaptarse al turismo del siglo XXI”. La regidora añade que los profesionales “han introducido muchos cambios en los últimos años y ese esfuerzo se ve recompensado con estas cifras”. El turismo de congresos es una de las cuatro áreas de actuación de la concejalía junto al turismo idiomático, el turismo familiar y el turismo rural.